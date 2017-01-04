免費咖啡券LINE瘋傳 超商店員崩潰了...

2017-01-04 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體上瘋傳一張統一咖啡兌換券，許多民眾拿著手機詢問兌換，讓超商店員不堪其擾。超商業者表示，確實有兌換活動，但是一組序號只限兌換一次。

綜合媒體報導，最近許多人在通訊軟體Line上分享某超商的「拿鐵熱咖啡」兌換券，雖然有網友懷疑是假的，但仍有不少人到門市詢問兌換。超商店員在臉書社團上抱怨，顧客不斷拿著只能兌換一次的條碼來兌換，即使經店員解釋後仍不死心，一定要刷刷看

，不刷顧客還會生氣，「真的被問到很崩潰」、「群組裡傳了幾百次，一個一個解釋好累」。

超商業者今（4日）聲明表示，咖啡兌換活動是真的，是與OPENPOINT點數合作的兌換活動，但每張兌換券只限使用一次，不可能一換再換。統一指出，超商常常有兌換活動，並非詐騙，請民眾不要誤會。