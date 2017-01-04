| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
神秘棋士「Master」 自曝是AlphaGo推手黃士傑
 首頁 > 生活

免費咖啡券LINE瘋傳 超商店員崩潰了...

2017-01-04  20:21

〔即時新聞／綜合報導〕通訊軟體上瘋傳一張統一咖啡兌換券，許多民眾拿著手機詢問兌換，讓超商店員不堪其擾。超商業者表示，確實有兌換活動，但是一組序號只限兌換一次。

綜合媒體報導，最近許多人在通訊軟體Line上分享某超商的「拿鐵熱咖啡」兌換券，雖然有網友懷疑是假的，但仍有不少人到門市詢問兌換。超商店員在臉書社團上抱怨，顧客不斷拿著只能兌換一次的條碼來兌換，即使經店員解釋後仍不死心，一定要刷刷看

，不刷顧客還會生氣，「真的被問到很崩潰」、「群組裡傳了幾百次，一個一個解釋好累」。

超商業者今（4日）聲明表示，咖啡兌換活動是真的，是與OPENPOINT點數合作的兌換活動，但每張兌換券只限使用一次，不可能一換再換。統一指出，超商常常有兌換活動，並非詐騙，請民眾不要誤會。

廣告
  • 通訊軟體上瘋傳一張某超商業者的咖啡免費兌換券，許多民眾拿著只能兌換一次的條碼來兌換，店員直言快崩潰了...。圖為超商示意圖。（資料照，記者楊雅民攝）

    通訊軟體上瘋傳一張某超商業者的咖啡免費兌換券，許多民眾拿著只能兌換一次的條碼來兌換，店員直言快崩潰了...。圖為超商示意圖。（資料照，記者楊雅民攝）

  • 超商業者今（4日）聲明表示，咖啡兌換活動是真的，是與OPENPOINT點數合作的兌換活動，但每張兌換券只限使用一次。（圖擷取自網路）

    超商業者今（4日）聲明表示，咖啡兌換活動是真的，是與OPENPOINT點數合作的兌換活動，但每張兌換券只限使用一次。（圖擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LINE 免費 咖啡 統一超商
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：免費咖啡券LINE瘋傳 超商店員崩潰了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.