「台客、新春、大團拜」演唱會 台北首站公演
2017-01-04 19:15
〔記者聶瑋齡／台北報導〕由僑委會主辦，台北市觀光局協辦的「台客、新春、大團拜，亞洲巡迴演唱會台北首站公演」今在台北水岸廣場PIPE LIVE MUSIC熱力開唱，現場音樂旋律搖滾動人，有文夏、文香、于台煙、黃連煜、董事長樂團、安歆澐、張三李四、魔術師簡銘宣，音樂主軸涵蓋國、台、客、原等台灣四大族群的音樂。
為宣慰亞洲僑胞，在2月2號到3月5號僑委會亞洲春節文化訪問團將赴日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、越南、柬埔寨演出，為期一個月的巡演將帶給海外僑胞一個溫暖的新年。
寶島歌王文夏與文香在現場對唱，「再會呀！港都」、「彼個小姑娘」、「漂浪之女」音樂帶領人們體驗台語經典的美好，文夏老師受訪說，很開心可以參加這次的巡演，跟著年輕人一起表演。
承辦單位，這虎音樂負責人趙家駒表示，音樂由台灣國寶文夏老師揭開序幕，這次亞洲巡演主要是為了僑胞，可能很久沒有回來台灣的僑胞會思念故鄉，在演場會加入了台灣美麗風景的投影片。具搖滾穿透力的董事長樂團說，希望用音樂文化去凝聚海外僑胞的力量、增進國內外對台灣本土意識的認知，是他們想做的。
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