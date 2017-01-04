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2千年前就有健康操 鄭成功文物館為你解謎

湖南長沙馬王堆出土的西漢《導引圖》彩色帛畫，畫中人物姿態動作各異。（記者劉婉君翻攝）

2017-01-04  18:58

〔記者劉婉君／台南報導〕現代小學生大跳健康操，您可知道，早在2000多年前，就已經有健康操的養生觀念了！台南市文化局「道法萬象－壇場科儀與丹道養生」特展系列講座，明天下午2時將邀請輔仁大學宗教學系副教授莊宏誼，於鄭成功文物館解說道教養生觀，並示範氣功健康操。

「道法萬象－壇場科儀與丹道養生」特展的丹道養生展區中，有一幅1974年中國湖南長沙馬王堆出土的西漢《導引圖》彩色帛畫，上下可合併為一巨幅的兩圖，共有44位年紀、性別、動作姿態各異的人物，生動且饒富趣味。文化局表示，「導引」是古代健身與養生法，這幅《導引圖》也是現存最早紀錄此知識的圖譜。

《導引圖》全長約100公分、寬約50公分，4排人物每排有11位，伸展出44個不同的動作，圖中的男女老少，徒手做動作或是器械運動，有的圖旁還題上不同名稱加以介紹，以「動物」為名的姿勢，有「堂狼（螳螂）」、「鳥伸」、「熊經」，以治療疾病的名稱命名者有「引膝痛」、「引聾」、「痛明」等，由此可知，早在距今2000多年前，就將「導引術」視做健身與醫療體操。

莊宏誼在道教史、道教與養生、道教丹道學有深入研究，並在輔大開設太極學與養生學的課程，將引經據典從《易經》、《道德經》、《抱朴子內篇》等道教名著，介紹養生觀，解開現代社會對氣功及養身保健觀的疑惑。

文化局表示，此次展覽除展出南方俗民物質文化資料館、新化玄武堂、李豐楙教授、張文政道長珍藏的丹道養生相關珍貴文物外，也邀請日本道觀共襄盛舉，介紹「養生、壇場神像畫與器物」、「丹道仙機」及「從醫學、養生看江戶時代的道教」，從不同時空、文化認識道教與日常生活養生觀念，與民眾一同解開養生之謎。

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