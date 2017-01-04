保障國人食安 海巡年前查獲違法寄送農產

稽查人員查獲違規寄送的貨物。（記者游承霖翻攝）

2017-01-04 18:45

［記者游承霖／新北報導］年節將至，海岸巡防署北部地區巡防局第二二岸巡大隊台北商港安檢所近來加強查緝勤務，昨天中午11時許執行雜貨輪監卸勤務時，發現有民眾企圖夾帶大量未經公告許可入境的中國製農產品闖關，安檢人員發現後立即將這些貨品扣押，並函送財政部關務署基隆關裁處。

台北商港安檢所表示，昨日中午11時許，接獲金門料羅安檢所通報，一艘開往台北港的雜貨輪上疑似載運可疑物品，請台北商港安檢所加強檢查，待雜貨輪抵港後，由所長韓世榮中校親自率隊逐一拆箱檢查，果然發現有民眾違規寄送中國製農產品，內含蟹黃味瓜子仁12包（1.65公斤）、田寶棗3包（1.5公斤）及核桃仁2包（1公斤），總計4.15公斤，因違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第25條，將貨物扣押，函送財政部關務署基隆關裁處。

第二二岸巡大隊表示年節將近，為了民眾健康安全，加強查緝走私農漁畜產品及私菸私酒，呼籲民眾請勿購買來路不明的食品如有發現不法情事，可撥打「118」免費服務專線，將由專人岸巡人員立即派員到場協助處理。