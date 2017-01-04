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鋼鐵人代言 茂谷柑節暨年貨市集好康大放送

2017-01-04  18:39

〔記者林國賢／雲林報導〕斗六市公所7、8日將於所前廣場舉辦茂谷柑節暨年貨市集，促銷優質茂谷柑與在地商家特色年貨，今天請來「鋼鐵人」代言，邀請大家來享好康。

斗六市長謝淑亞表示，受氣候影響，斗六地區茂谷柑產量少3至5成，但品質與甜酸度都不輸往年，年節送禮自用兩相宜。

謝淑亞說，今年茂谷柑節與年貨市集，除有優質茂谷柑與眾多年貨銷售，現場還有1020個獎品，進行紅包大放送，讓民眾享受採購年貨熱鬧喜氣。

另活動期間民眾持去年11、12月或今年1月發票5張，就能兌換一份名家揮毫春聯，或拿3張發票兌換茂谷柑紙雕。

剪紙達人謝寧本週六上午11點、下午1點和3點，在茂谷柑節現場教學，教大家做「吉祥紙雕雞」與「雞祥福氣紙雕貼」，每場限定10人。

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  • 斗六市長謝淑亞（左）與鋼鐵人聯手代言茂谷柑節，邀民眾一起享好康。（記者林國賢攝）

    斗六市長謝淑亞（左）與鋼鐵人聯手代言茂谷柑節，邀民眾一起享好康。（記者林國賢攝）

  • 斗六茂谷柑節本週六、日登場。（記者林國賢攝）

    斗六茂谷柑節本週六、日登場。（記者林國賢攝）

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相關關鍵字： 斗六 茂谷柑 茂谷柑節 謝淑亞 鋼鐵人
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