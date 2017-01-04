垃圾焚化後底渣再利用 水泥固化後成紐澤西護欄
［記者黃美珠／竹縣報導］垃圾進了焚化爐燒後生成的底渣能做什麼？新竹縣政府環保局表示，除了能做環保水泥、道路等公共工程級配基底外，透過水泥固化，也可以做紐澤西護欄或消波塊等，而這種再利用的方式，對鄉親擔憂底渣可能帶來土、水污染的風險也相對較低。
為解決近期垃圾隱憂，日前副縣長楊文科要求府內工務單位，研究用底渣做公共建設下層鋪用的可能性。
縣長邱鏡淳則指示，要環保局研究用以開發文創產品外，也要多找相關的學者專家，以及境內的預拌混凝土業者等一起探討、座談，提供真確的訊息，以安鄉親和業者的心，也讓回收再利用可以確實落實。
縣府環保局長黃士漢說，為了處理全縣垃圾，該局除跟多個縣市進行跨縣市合作外，也多方向如從活化掩埋場等不同角度切入。上週因此獲中央核定今年將有1億2000萬元的補助款，用來活化掩埋場。
不過想要正本清源徹底解決問題，他認為依舊必須請各鄉鎮落實垃圾分類、再回收以及減量工作。
以目前委請苗栗縣1天代燒60公噸垃圾，必須回收9公噸底渣來看，一年就有1500公噸的底渣要處理，數量之大，已不是發展文創產品可以「消化」的。
他說，該局近來連續為此開了3次會，邀請各鄉鎮市共商底渣再利用的可行辦法，也邀集了預拌混凝土廠等業者。他說，現在底渣回收再利用，在世界已有標準的sop，想要出得了焚化廠，一定要經過相關嚴格的檢驗。這些底渣掩埋做成鋪面時，不得在水源水質水量保護區內，所以如果將之固化做成水泥製紐澤西護欄或消波塊，相對的風險就比較低。
綠黨縣議員周江杰肯定環保局致力落實垃圾分類制度，但他也直言，現在因後端回收再利用的市場機制沒有建立，導致影響分類、回收意願，很多塑膠類可回收物依舊進入到焚化爐，所以他肯定這些底渣一定會有戴奧辛和有毒重金屬存在，只是無法評估含量是否足以影響人體健康。
周江杰說，目前垃圾處理的權限在各鄉鎮市公所，這使環保局空有正確的概念和目標，卻沒有實權去推動，當務之急就是儘速落實垃圾分類，且讓試俥中的塑膠裂解廠可以儘速上線，不然讓潛藏有污染之虞的底渣回收做成任何再生物，恐怕也沒有人敢用。
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標題：垃圾焚化後底渣再利用 水泥固化後成紐澤西護欄
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