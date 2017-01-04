| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵東部幹線春節車票 5日零點開放訂票
 首頁 > 生活

宅男變暖男 居服員伴病患走完最後一哩路

2017-01-04  19:27

〔記者張安蕎／新北報導〕居家服務員工作辛苦，難以吸引年輕的新血投入，26歲的黃品豪是少見的男性居服員，雖然工時長又勞累，但他說，「用心付出後，心靈上的滿足無可比擬！」

在三鶯、樹林地區服務已3年經驗的黃品豪，平常喜歡待在家裡打電動、看漫畫，是個標準宅男，退伍後在母親介紹下進入居服員一行，才發現自己喜歡默默照顧別人，被同行形容為暖男，總是會一絲不苟地完成個案及家屬所交託的任務與工作。

他回憶，有位患有小腦萎縮症的照顧個案令他印象深刻，案主因喪失生活自理能力，連家屬也對他不理不睬，讓案主對人生呈現半放棄狀態，他除了維護案主的身體清潔以及生活大、小事外，也常推著輪椅陪他散步、聊天，盼讓他在人生的最後一哩路上，能獲得應有的尊嚴。

這位案主臨終前曾說，每天最開心、最有意義的事就是有居服員的陪伴，雖然案主已過世2年，如今仍讓他深受感動，就算工作累了一整天，但想到那些需要被照顧的人生活獲改善，內心就覺得充實許多，身體上的勞累也變得微不足道。

伊甸基金會三峽服務中心主任林菱佩表示，高齡人口逐年增加，照顧服務人員卻嚴重不足，三峽中心服務超過600名失能個案，至少需120名照護員，才足以因應需求，目前三峽中心僅64名照護員，嚴重供不應求，呼籲社會多重視長照問題，投入照顧服務或響應伊甸照顧計畫。

廣告
  • 廿六歲的黃品豪（左）是少見的男性居服員，總是會一絲不苟地完成個案及家屬所交託的任務與工作。 （記者張安蕎攝）

    廿六歲的黃品豪（左）是少見的男性居服員，總是會一絲不苟地完成個案及家屬所交託的任務與工作。 （記者張安蕎攝）

  • 居家服務員黃品豪（右）貼心協助雇主，總是會一絲不苟地完成交託的任務與工作。（記者張安蕎攝）

    居家服務員黃品豪（右）貼心協助雇主，總是會一絲不苟地完成交託的任務與工作。（記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊甸基金會 居家服務員 長照
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：宅男變暖男 居服員伴病患走完最後一哩路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.