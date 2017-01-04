台中文創園區15日愛心園遊會 看老車又可角色扮演

多個團體將於15日在台中文創園區舉辦愛心園遊會，不但可看老車又可角色扮演。（記者蘇金鳳攝）

2017-01-04 19:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓弱勢團體好過年，台中市希望愛生命關懷協會、經典老車搶救公益社、台中市議會無黨籍聯盟今天開記者會，表示將在15日舉辦愛心園遊會，不但當天有經典老車展示，還有同人誌角色比賽，當日園遊會所得將捐給10個社福團體。

台中市希望愛生命關懷協會、經典老車搶救公益社、台中市議會無黨籍聯盟等多個團體，將於15日在台中市文化創意產業園區舉辦「經典老車公益車聚暨民俗體育園遊會」，現場將有50個攤位。

台中市希望愛生命關懷協會理事長王麗嘉表示，年關將近，為了表達對身障者等弱勢族群的關愛，因此在農曆年前在文創園區舉辦園遊會，現場共設有50個攤位，除了有社福團體的攤位外，還有台灣小吃、文創產品，民眾參加園遊會並購買產品，不但可以幫助文創青年，當日所得將捐給十方及立達啟能中心等10個社福團體。

同時，在活動當天，不但有經典老車及哈雷重機展示，還開放民眾報名同人誌角色扮演的比賽及走秀，還可跟老車合照，第一名可獲得獎金。

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