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還有5張千萬獎沒領！去年7、8月發票明天到期

2017-01-04  20:26

〔即時新聞／綜合報導〕是你還沒對嗎？去年7、8月的統一發票千萬元特別獎，至今仍有5張還沒兌領，且明天就是截止日。

綜合媒體報導，去年7、8月的統一發票千萬元特別獎號碼「91909013」兌獎期限將在1月5日下午5點半郵局關門前到期，財政部指出，到目前仍有5張沒兌領，呼籲中獎人把握時間進快兌領。

5張沒兌領的千萬特別獎發票，分別是在新北市鶯歌區中正一路全家超商購買菸品60元、新竹市東區中央路太平洋SOGO百貨餐飲費1272元、台中市北屯區軍功路統一超商影印費2元、台中市龍井區沙田路統一超商買飲品菸品110元、嘉義縣溪口鄉民生街「Tea's原味奶綠茶飲店」買飲品50元。

此外，同期的200萬元特獎發票也一樣還有5張沒兌領，分別是桃園市蘆竹區南福街嘉進商行買食品185元、桃園市八德區廣福路香亭冷飲店買飲品25元、台中市北屯區昌平路昌平冷飲店買飲品25元、台中市北區三民路光南大批發買生活用品100元、彰化縣員林市博愛路惠康百貨買水果107元。

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  • 去年7、8月的統一發票千萬元特別獎，至今仍有5張還沒兌領。示意圖。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    去年7、8月的統一發票千萬元特別獎，至今仍有5張還沒兌領。示意圖。（資料照，記者洪瑞琴攝）

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相關關鍵字： 兌領 發票 統一發票 統一發票中獎號碼 財政部 郵局
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