僑光科大「大三實習博覽會」 助學生提早卡位

僑光科大創風氣推出大三實習博覽會，有企業現場面試，提前發掘人才。（記者蘇孟娟攝）

2017-01-04 18:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕僑光科大創風氣推出大三實習博覽會，讓學生大四到企業界實習提前「卡位」，助學生畢業能無縫接軌就業；今日博覽會登場，逾百企業前往提前尋才，更有企業現場面試，讓學生提早感受求職的氛圍。

大學通常會舉辦校園徵才博覽會，多是為應屆畢業生前進就業市場投石問路，僑光科大董事長陳伯濤強調，實習能讓學生直接了解職場實務、累積實務經驗，甚至更能是就業捷徑，該校早自4年前即首開風氣，針對大三在校生舉辦實習博覽會，先找到實習機會，大四前往企業職場學實務。

陳伯濤說，該校積極推動就業導向的課程規劃，將學生的專業課程訓練集中在大一到大三完成，讓學生大四無後顧之憂能全學年到校外實習，以累積的實務經驗，達成畢業時無縫接軌就業。

藉由實習徵才活動，也能讓業界提前網羅優秀人才，因此，企業參與度高，僑光科大指出，今年就有包括台灣微軟、誠品集團、友達光電、麗緻餐旅等多達110個企業參與博覽會，提供逾2000個實習機會。

今日博覽會除有企業說明會外，也有企業現場辦起面試，盼提早發掘人才，另有學生參與分享實習心得；應用英語系大四實習生陳子俞目前在台灣高鐵擔任隨車服勤員，她說，參與實習計畫後學到紮實的教育訓練，也體認到在職場工作的實況，學很多課本以外的知識。