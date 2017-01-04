一例一休服務業衝擊小？ 消基會：喊漲很奇怪
2017-01-04 18:47
游開雄認為餐飲業的成本以原物料佔大多數，人事成本的比重較少，喊漲的理由很奇怪。（資料照，記者張菁雅攝）
〔即時新聞／綜合報導〕一例一休勞工新制上路，為因應人事成本增加，目前已有不少行業調漲售價，但消基會副董事長游開雄認為，服務業受到的衝擊應該會小於製造業，喊漲的理由很奇怪。
一例一休新法上路實施，業界傳出價格上漲、服務縮減等效應。根據《蘋果日報》報導，消基會副董事長游開雄認為，每個產業的成本結構不同，為追求利潤可能會調整價格，但服務業的衝擊應該會小於製造業。
游開雄表示，製造業須經常加班，需要的人力也較多，因此一例一休帶來的衝擊較大，但餐飲業的成本以原物料佔大多數，人事成本的比重較少，且餐廳營業時間固定，喊漲的理由很奇怪。
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