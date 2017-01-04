國民黨屏縣黨部 買大白菜助農民

2017-01-04 18:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕蔬菜價格直直落，國民黨屏東縣黨部今天發起認購活動，第一批35箱重達700公斤，來自萬丹的包心白菜送抵縣黨部，用行動支持農民，並呼籲民眾多吃在地蔬菜。

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉接獲萬丹鄉黨部通報，萬丹鄉種植的高麗菜及包心白菜盛產，但因產銷失調，價值直直落，農民苦不堪言。為了幫助農民，支持在地農業，立刻指示黨部發起認購活動，短短幾天已有數千斤的認購量，希望發揮拋磚引玉的效果，鼓勵國人多食用蔬菜幫助農民消化產量，強調多吃蔬菜有益健康，希望大家一起食用在地新鮮農產品，不要吃日本核災區食品。