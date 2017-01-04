迎台灣燈會 木棉廊道燈海太迷人 雲林愈夜愈美麗

雲145縣道虎尾往西螺吳厝路段燈海已經點亮，愈夜愈美麗。（記者廖淑玲攝）

2017-01-04 18:17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕迎接台灣燈會，街頭燈海亮起來，雲林愈夜愈美麗，雲145縣道虎尾往西螺吳厝路段，兩旁路樹燈海已經點亮，欣賞美景之餘，雲林縣政府新聞處今天呼籲，行經該路段的駕駛人及民眾要注意交通安全。

為帶動台灣燈會氣氛，鄰近燈區虎尾主展場的雲145縣道，虎尾往西螺吳厝路段，兩旁近2公里長路樹的燈光設施，已全部裝置完成並打亮，整條路樹有如火樹銀花般，璀璨耀眼。

台灣燈會的籌備正進入緊鑼密鼓的階段，雲林縣政府為歡迎全國遊客，分別在進入台灣燈會共12條重要路線，設置光環境的裝置藝術，以雲林縣各鄉鎮市文化特色來形塑營造迎賓氣氛，民眾只要沿著賞燈路線，就能盡賞美景。

其中縣道145線虎尾段木棉樹廊道設計彩蝶翩翩；張燈結綵的虎尾圓環有布袋戲鬥陣；虎尾交流道則布置出農家樂的氛圍；雲林音樂快樂豬，則是要讓民眾處處驚豔。

另在元長交流道有熱鬧花鼓陣、西螺莿桐交流道的主題是愛在鄉野、西螺大橋是應景的七崁武術、北港大橋有朝聖回鑾、古坑是咖啡飄香、漁夫捕魚樂濤濤、雞年報喜吉鳴雲揚之多元文化，及能源寶寶友善大地等光主題氛圍，讓民眾在燈會前就能感受年節的歡樂氣氛。

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迎接台灣燈會，虎尾街頭燈海亮起來，璀璨耀眼。（記者廖淑玲攝）