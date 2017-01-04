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菜園濕地賞鳥座椅傾毀 澎湖縣府發包重建

2017-01-04  18:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入地方級濕地的馬公菜園濕地，由於位在淡海水交接處，鳥類生態相當豐富，又鄰近馬公市區，因此成為重要賞鳥區，澎湖縣政府興建賞鳥牆、廊道及座椅區，並放置解說牌，但年久失修多已毀損，因此發包重新製作。

菜園濕地則位於馬公內港東北岸的灣底，由於地勢較低，上游淡水來源充沛，60年築成水庫，82年軍方在魚塭西邊增建雙湖園人造濕地，園內有九曲橋、賞鳥亭、賞鳥牆，縣府造林工作隊在此復育海茄苳及水筆仔紅樹林，成效良好，濕地面積共約100公頃，分為4區：包括興仁水庫及造林區、雙湖園及紅樹林復育區、菜園魚塭區、菜園潮間帶海岸區。

由於菜園溼地鳥類生態相當豐富，因此澎湖縣政府農漁局生態保育科在此興建賞鳥亭、廊道及座椅牆，並設置解說牌，因時間已逾10年以上，在颱風及東北季風相繼侵襲下，已多處毀損，而解說牌也不合時宜，因此澎湖野鳥學會多次呼籲重建，但因菜園濕地產權屬於軍方，協調曠日廢時，延宕至今。

近日則傳出好消息，生態保育科編列95萬元重建，預算已由議會通過，並與軍方達成共識，已進行招標發包，將全面剷除賞鳥牆及廊道，改以2層樓高的賞鳥亭取代，方便鳥友由高處遠眺，避免一直重複砍伐遮蔽視線的樹枝，同時解說牌也將增添內容重新設置，提供民眾良好的賞鳥環境。

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  • 賞鳥牆座椅傾毀，將改為賞鳥亭替代。（記者劉禹慶攝）

    賞鳥牆座椅傾毀，將改為賞鳥亭替代。（記者劉禹慶攝）

  • 解說牌多已破損，內容看不清楚也不夠豐富。（記者劉禹慶攝）

    解說牌多已破損，內容看不清楚也不夠豐富。（記者劉禹慶攝）

  • 被茂密樹木包圍的解說牌，根本毫無作用。（記者劉禹慶攝）

    被茂密樹木包圍的解說牌，根本毫無作用。（記者劉禹慶攝）

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