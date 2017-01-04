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故宮南院日本精品展 嘉義民眾有免費參觀時段

日本美術之最展出日本國寶。（記者林宜樟攝）

2017-01-04  18:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕臺灣有史以來規模最大、層級最高的「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」正在位於嘉義縣太保市的故宮南院展出，故宮已對長者、學生及團體購票者推出票價優惠方案，今天再宣布下午3點後嘉義縣市民眾可免費參觀，預計可吸引不少民眾觀展。

故宮南院推出「長輩相揪看國寶」，1月13日前65歲以上長者免費入場，歡迎樂齡大學或長青團體來看展；另對學生提供優惠，全票原價250元，學生優惠價150元，團體票100張以上，票價8折，500張以上，票價6折。

為讓在地鄉親能夠親近日本珍貴國寶，原本嘉義縣市民眾下午3點後是免費入館參觀，觀賞日本美術之最展覽需購票，故宮再提供優惠，同時段嘉義縣市民眾也可免票入場參觀日本美術之最。

故宮表示，展覽共151組件，其中日本重要國寶與文化財就占68件，包含從未送往國外展出的國寶〈孔雀明王像〉、罕見的殘器青瓷〈青瓷花口碗‧銘馬蝗絆〉及同類茶碗曾拍賣出1170萬美元（約新台幣3億6200萬元）的「油滴天目茶碗」，都是遊客不可錯過的展品。

同類茶碗曾拍賣出1170萬美元的「油滴天目茶碗」。（記者林宜樟攝）

罕見的殘器青瓷〈青瓷花口碗‧銘馬蝗絆〉。（記者林宜樟攝）

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