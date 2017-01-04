張淑晶拒訪 嗆聲「刪照片就當朋友」

2017-01-04 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕惡房東張淑晶昨又爆出坑殺外國旅客，死性不改的她遇到記者竟是這種反應！

惡房東張淑晶詐騙詐到馬來西亞，利用旅遊網PO出豪華房間誆騙馬籍遊客訂房，但卻給低價位旅社，從中賺取3倍價差。

根據《蘋果日報》報導，張淑晶今日一直隱身在男友黃鐸的裝潢工廠，兩人如老夫老妻，自己做自己的事情很少交談，但張淑晶看到記者臉色隨即露出不悅，不發一語的拉下鐵門。

不過，《蘋果》記者仍嘗試詢問張淑晶有關訂房糾紛案件，沒想到張淑晶竟氣急敗壞的詢問記者憑什麼拍她，此外還要求記者刪除照片，更嗆「刪照片我們當好朋友」，雙方拉拉扯扯直到警方來到現場，張淑晶才放手讓記者離去。