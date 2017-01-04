| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵東部幹線春節車票 5日零點開放訂票
 首頁 > 生活

張淑晶拒訪 嗆聲「刪照片就當朋友」

2017-01-04  20:07

〔即時新聞／綜合報導〕惡房東張淑晶昨又爆出坑殺外國旅客，死性不改的她遇到記者竟是這種反應！

惡房東張淑晶詐騙詐到馬來西亞，利用旅遊網PO出豪華房間誆騙馬籍遊客訂房，但卻給低價位旅社，從中賺取3倍價差。

根據《蘋果日報》報導，張淑晶今日一直隱身在男友黃鐸的裝潢工廠，兩人如老夫老妻，自己做自己的事情很少交談，但張淑晶看到記者臉色隨即露出不悅，不發一語的拉下鐵門。

不過，《蘋果》記者仍嘗試詢問張淑晶有關訂房糾紛案件，沒想到張淑晶竟氣急敗壞的詢問記者憑什麼拍她，此外還要求記者刪除照片，更嗆「刪照片我們當好朋友」，雙方拉拉扯扯直到警方來到現場，張淑晶才放手讓記者離去。

廣告
  • 張淑晶詢問記者憑什麼拍她，更嗆「刪照片我們當好朋友」。（資料照，記者王定傳攝）

    張淑晶詢問記者憑什麼拍她，更嗆「刪照片我們當好朋友」。（資料照，記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 張淑晶 記者 詐騙 馬來西亞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：張淑晶拒訪 嗆聲「刪照片就當朋友」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.