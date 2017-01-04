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寵物商機發燒 吃、住都有專屬設計

2017-01-04  19:00

〔記者張菁雅／台中報導〕越來越多人飼養寵物作為精神寄託，寵物也成為家庭一份子，帶動寵物商機。台中市有業者為寵物提供「即時鮮食」，精選16道新鮮食材；還有業者研發專利扣具，讓寵物可以住3層樓豪宅，打造舒適的窩。

寶羅寵物用品將台中河南分店升級為二代店，打造貓咪主題互動體驗館，店內增設顧客休息座椅及免費提供咖啡，不只飼主可以光臨，無法飼養貓咪的人也能在此與貓咪互動。另外，寶羅二代店首創即時鮮食，與「喔吉毛小孩料理本舖」共同推出手做料理，強調新鮮食材，無色素、無調味、無防腐劑，毛小孩吃得健康，飼主更安心。

「小宅大空間」老闆游永順在感情失意時，身邊僅剩貓咪陪伴，從事商業設計的他，認為寵物籠空間都太小，因此著手研發5種專利扣具，包括蝴蝶扣、底板扣、支撐架、三角扣及ㄇ字扣，加強承載力，且好安裝，讓消費者可依居住空間大小，自行組裝寵物的家，最大尺寸可到高2公尺、寬2.8公尺、深1.2公尺。

游永順說，空間大，寵物在裡面可以活動自如；寵物空間還可分為3層，例如上層養鳥、中層種花擺小盆景、下層養兔子，同時滿足家人的喜好。

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  • 業者提供寵物專屬的手作即時料理。（記者張菁雅攝）

    業者提供寵物專屬的手作即時料理。（記者張菁雅攝）

  • 業者研發專利扣具，讓寵物可以住3層樓的家。（記者張菁雅攝）

    業者研發專利扣具，讓寵物可以住3層樓的家。（記者張菁雅攝）

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