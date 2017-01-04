南投高商創紀錄 109位學生獲志工服務獎
2017-01-04 18:34
國立南投高商有109位學生榮獲保德信志工基金會志工服務獎，從社區打掃迄社福、安養機構，經常可見學生做志工的身影，也令師長們與有榮焉。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕保德信志工基金會志工服務評審成績出爐，國立南投高商再次打破紀錄，去年90多位學生榮獲志工服務獎，今年則有109人獲獎，該校總共有955名學生，換言之，平均每9位學生就有1位得獎，堪稱是最有愛心、最愛做公益的學校，也讓師生們更堅定深耕社區的目標。
南投高商秉持「1班1服務、1社1服務」宗旨下，全校約30個社團，除了輪流擔任志工認養學校旁的社區活動中心及公園環境維護工作以外，每月也會定期前往南投仁愛之家等社福、安養機構，以及南投、南基等醫院進行關懷活動。
尤其，同際會921分會，是縣內極少數從震災協助災民重建家園，迄今仍未離去的社團，且還從社區深入校園，由前家長會長廖全益帶領同學成立同青社，也讓學生們對於「施比受更有福」這句話，有更深的體認，並與扶弱少年社雙雙榮獲「社團服務獎」，締造個人與社團都得獎的紀錄，可說是實至名歸。
南投高商校長何景標、教務主任賴佑婷說，從事志工活動，除可讓學生發揮愛己愛人的情懷以外，對其人際關係、品格、操守等方面的培養，也都有正面幫助，進而成為社區的好朋友、好幫手。
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