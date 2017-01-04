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高雄百貨年營收創紀錄 過年排休傷腦筋

2017-01-04  18:02

［記者黃旭磊／高雄報導］北高雄一家百貨去（105）年營收破120億元，刷新高雄百貨單店紀錄，舊記錄113億元也是這家百貨在前年創下。不過，因應勞基法休假新制，雇主為過年排假傷透腦筋。

高雄有10多家百貨，近年業績差距逐漸拉大，起因是鄰近台南、屏東各有商圈，無法像台中拉進鄰近彰化、南投消費人口，另外，在地消費人口沒有顯著成長。

儘管大環境不佳，這家北高雄業者開業近10年，業績依然逐年成長。店長南野雄介表示，市場消費力不佳，年度營收仍年增6.19％，較規畫目標117億、成長2.56％，並創開幕新高，「店內B1F食品以及7F男裝大幅度改裝，週年慶與全球知名漫畫肖像合作，成功吸引人潮。」

不過，過年連假為百貨營業高峰，因應休假新制，櫃姐上班時數動輒超過10小時，加上年假新制，櫃位、餐廳及內勤需以排班輪休因應，出現數10種班表組合，人事單位為排假傷透腦筋。

業者表示，「員工休假確實增加了，業務還再想辦法調整。」

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  • 百貨年營收刷新高雄紀錄，不過，因應休假新制，雇主為過年排假傷透腦筋。（記者黃旭磊攝）

    百貨年營收刷新高雄紀錄，不過，因應休假新制，雇主為過年排假傷透腦筋。（記者黃旭磊攝）

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