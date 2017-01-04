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屏警新邨等宿舍走入歷史 販售蓋分局

屏警新邨的房屋老舊已列危險建築。（記者葉永騫攝）

2017-01-04  18:02

〔記者葉永騫／屏東報導〕有40~50年歷史、位於屏東市區精華路段林森路的屏警新邨等7處警方職務宿舍，縣警局研議全數販售，所得費用2億餘元將作為改建枋寮、里港警分局大樓。

位於縣警局後方的屏警新邨主要是提供派駐到屏東縣的其他縣市警察人員住宿之用，居住的人員經過申請核准後，以低於市價的價格承租，但因為房屋的年代久遠破漏嚴重，許多員警寧願在外租屋也不願租在該處。

縣警局在考量職務宿舍已失去效用後，決定比照屏東警分局將舊大樓及土地賣掉，擇地重蓋新大樓，屏警新邨因為地點在市中心，土地面積達到3000多平方公尺，有900多坪，警方希望賣個好價錢，再把賣得的錢用來改建老舊的枋察和里港警分局，除了屏警新邨外，太義巷、國勇巷等其他6處地方也將和屏警新邨一起檢討販售，請縣府辦理公告拍賣，預估共可販售2億餘元。

不過，最近房地產市場低迷，縣府販售屏東警分局舊址還沒有賣出，現在又在屏東市增賣屏警新邨等土地，在市場去化有限下讓民眾也產生了疑慮。

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  • 位於屏東市區的屏警新邨環境相當好。（記者葉永騫攝）

    位於屏東市區的屏警新邨環境相當好。（記者葉永騫攝）

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