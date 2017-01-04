屏警新邨等宿舍走入歷史 販售蓋分局
2017-01-04 18:02
屏警新邨的房屋老舊已列危險建築。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／屏東報導〕有40~50年歷史、位於屏東市區精華路段林森路的屏警新邨等7處警方職務宿舍，縣警局研議全數販售，所得費用2億餘元將作為改建枋寮、里港警分局大樓。
位於縣警局後方的屏警新邨主要是提供派駐到屏東縣的其他縣市警察人員住宿之用，居住的人員經過申請核准後，以低於市價的價格承租，但因為房屋的年代久遠破漏嚴重，許多員警寧願在外租屋也不願租在該處。
縣警局在考量職務宿舍已失去效用後，決定比照屏東警分局將舊大樓及土地賣掉，擇地重蓋新大樓，屏警新邨因為地點在市中心，土地面積達到3000多平方公尺，有900多坪，警方希望賣個好價錢，再把賣得的錢用來改建老舊的枋察和里港警分局，除了屏警新邨外，太義巷、國勇巷等其他6處地方也將和屏警新邨一起檢討販售，請縣府辦理公告拍賣，預估共可販售2億餘元。
不過，最近房地產市場低迷，縣府販售屏東警分局舊址還沒有賣出，現在又在屏東市增賣屏警新邨等土地，在市場去化有限下讓民眾也產生了疑慮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 賣第一名的泡麵是它！年銷量吃掉589棟101
- 寒士吃飽30募款 高市10校長送紅包
- 垃圾焚化後底渣再利用 水泥固化後成紐澤西護欄
- 最好一天喝2杯 董氏調查：八成學童牛奶攝取不足
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 原教法上路近20年 原住民族實驗教育終露曙光
- 不選台灣總統了？ 郭董拜年影片獻給中國央視
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 〈愛の相親事件簿〉關在象牙塔裡的女人
- 中投欣裕台歸國有停止執行 黨產會不抗告 國民黨存疑
- 小六教自慰被家長轟 炎亞綸酸「家長教育不能等」
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 剛被點名屠狗城 屏警救援受虐犬
- 負心人亂丟黃金蟒？鄉民嚇傻直呼佛號
- 塑化開春報價報喜 EG先漲11%
- 諷翟本喬「灣生2.0」 網友反嗆蔡正元
- 36.3公斤土魠魚 一尾賣9萬
- 毒鴛鴦吸安 3歲兒跟著吞昏迷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Labor laws to increase living costs
- 解剖學將改寫？ 研究聲稱發現人體新器官
- 豬哥亮出國深造坦言恨 5度化療「我要活下去」
- 晶圓廠員工捐200萬 助司馬庫斯建幼兒教室
- 斐濟發布海嘯警報 外海強震規模7.2
- 中國威脅亞太地區 美軍司令：將全面部署F-35
- NBA》就是愛馬刺！ 台灣球迷飛了2萬公里追星
- 假膜拜真竊供品 網友轟：不怕神明處罰？
- 吳心緹傳已見過李玉璽爸媽 劇組看好在一起
- 年曆正妹變空姐 「豪乳夾貓照」瘋傳
- 疑電線走火 透天厝姐妹花葬身火窟
- 頂好御品皮蛋 驗出動物用藥
- 有其母必有其子 楊洋氣質媽首曝光
- 泰國新年假期酒駕、超速多 6天426人車禍亡
- 小英7日出訪中美洲友邦 國民黨團拒絕隨行
- 排班輪休 基隆公務人力吃緊
- 一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
- 全球城市住宅指數 北市跌勢趨緩
- 曾逼川普退出辯論會 美女主播逾6.4億年薪被挖角
- 臨會恐奮戰到小年夜
- 疑涉賄 以色列總理被偵訊
- 粗工被倒債燒炭輕生 警訪查救命
- 中職》曾經新人王加薪150％ 藍寅倫太拚身傷「薪」也傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：屏警新邨等宿舍走入歷史 販售蓋分局
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分