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國際鋼雕藝術節明揭幕 高雄駁二見

2017-01-04  17:55

〔記者張忠義／高雄報導〕2016高雄國際鋼雕藝術節明天下午2點在駁二揭幕，今年文化局邀請7組國內外藝術家在駁二淺三碼頭進行現地創作。

明天出席藝術家分別是鋼雕創作營藝術家美國Joseph Chirchirillo、日本大隅秀雄、中國孫璐、印尼Hendra Priyadhani、台灣林育正、梁賴昌+陳建志、太認真（郭柏俞+佘文瑛）與東和鋼鐵文化基金會秘書長劉柏村、東和鋼鐵文化基金會董事長特助吳品萱、策展人劉俊蘭及文化局長尹立等人。

今年鋼雕藝術節已邁入第八屆，文化局以「嬉型鋼」為鋼雕主題，邀請印尼Hendra Priyadhani、日本大隅秀雄、美國Joseph Chirchirillo、中國孫璐、台灣林育正、梁賴昌+陳建志、太認真（郭柏俞+佘文瑛）等七組國內外藝術家，運用東和鋼鐵提供的廢鋼材，變身可以嬉遊互動的有趣作品。

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  • 高雄國際鋼雕藝術節，明天在駁二淺三碼頭揭幕。（記者張忠義攝）

    高雄國際鋼雕藝術節，明天在駁二淺三碼頭揭幕。（記者張忠義攝）

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