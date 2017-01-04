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社福團體與醫院結盟 企圖推動最強長照2.0

2017-01-04  17:54

〔記者王捷／台南報導〕台南市立安南醫院與天主教美善社會福利基金會合作，企圖推出台南最強長照據點，醫院與地方基金會異業結盟推出的「保生健康促進中心」社區活動，由醫院醫療團隊安排健康主題日，包括健康講座、體適能檢測、疾病篩檢、營養諮詢等各式醫療服務，讓「保生健康促進中心」的活動更為多元，照顧更多台南人。

「保生健康促進中心」與社區關懷據點不同，最早由美善基金會、海尾朝皇宮與台南社大台江分校成立，成立的目的是為了協助民眾了解失智症，104年起安南醫院才與衛生局一同加入健康照護的行列。

醫師蔡忠紘說明，在大台南市中，安南區有心智障礙「憨老」人口僅次於永康區，人口比率卻是最高，醫療與社福資源也相對不足，心智障礙者約比一般人提早退化二十年，一般人法定年齡六十五歲成為老人，心智障礙者則推估在四十五歲即為老人。

安南醫院去年在「保生健康促進中心」，首重高血壓與高血糖兩大慢性病問題，提供疾病講座、自我量測指導、營養衛教、疾病篩檢與介入，增加民眾與心智障礙者對疾病的認識與控制。另外也針對預防跌倒的議題，提供肌耐力等體適能檢測、骨質密度與環境檢測等活動，希望可以降低意外的風險。

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  • 台南市立安南醫院與天主教美善社會福利基金會合作，想推台南最強長照據點。（記者王捷翻攝）

    台南市立安南醫院與天主教美善社會福利基金會合作，想推台南最強長照據點。（記者王捷翻攝）

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