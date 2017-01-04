凌雲國小慶50歲 第1屆教師開畫展分享
2017-01-04 17:45
凌雲國小第1屆教師張綺珊與剛拿下「屏東最美麗聲音」競賽第2名的林志祥，回到校園慶祝創校50週年。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕原本全校有28班規模的凌雲國小，受到少子化衝，學生人數一度下探50人面臨廢校危機，在校方積極推動特色教學後，不僅保住學校，學生人數也逆勢成長，今天凌雲國小歡慶創校50週年，第1屆教職員們紛紛返校同慶，其中在凌雲國小服務長達33年的教師張綺珊，更帶來退休後潛心創作的油畫作品，在校園內開展與學生分享美學經驗。
張綺珊說，民國89年從凌雲國小退休後，她開始潛心油畫創作，這次到學校展出的作品多是以孩童為主角的畫作，希望把孩子們天真無邪、沈思等豐富表情與學生們分享，她沒想過校內學生人數會有這麼大的變化，但她相信學校能繼續以特色教學，迎接下一個50年。
剛拿下「屏東最美麗聲音」競賽第2名的林志祥，也以校友身份回到母校演唱，他說，他還記得小學時趴在窗戶邊看著合唱團演出，他就在窗邊大聲合唱，結果被老師訓道「小聲一點」，青澀回憶讓他特別難忘。
校長高珠鈴說，學校曾經歷人數低迷的窘境，在努力翻轉推動特色教學後，藉著大學區博覽會、臉書經營跟家長分享孩子的學習歷程，目前國小部有90人，雖然人數仍不多，但在少子化的情況下開始逆勢成長，學校會繼續努力聚焦孩子們的學習，邁向下一個50年。
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