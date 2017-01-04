現場揮毫、畫年畫 潭子書畫聯展有看頭

潭子書畫協會會員聯合畫展在台中慈濟醫院展出至2月11日止。（記者歐素美攝）

2017-01-04 17:32

〔記者歐素美／台中報導〕潭子書畫協會會員聯合畫展今天在台中慈濟醫院開展，12名協會成員並現場揮毫贈送春聯與年畫，吸引許多就醫民眾與家屬圍觀索取，200幅春聯與年畫，2小時就被索取一空。

潭子書畫協會理事長李清宗表示，歲末到台中慈濟醫院寫春聯、畫年畫與鄉親結緣已邁入第8年，今年特別配合協會聯合畫展開幕，邀請12名會員現場揮毫，讓鄉親可以欣賞靜態畫作，同時近距離感受書畫老師揮毫的氣勢與美感。

12名書畫家今天在台中慈濟醫院大廳揮毫，許多民眾到醫院聽到廣播紛紛好奇前往觀看，還有人熱心幫忙壓紙、晾春聯，一位民眾表示，以前只看過有人寫春聯，沒看過現場畫年畫，看到李堃菁老師現場畫年畫，立刻被吸引，陳世傑老師甚至一氣呵成畫就金雞尾巴，真的很神奇，可以一邊欣賞書畫家作畫，真是一種享受，而且還可將漂亮的年畫或春聯免費帶回家。

潭子書畫協會會員聯合畫展將於台中慈濟醫院感恩二樓展出至2月11日，共展出水墨、油畫等40多幅。