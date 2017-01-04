竹縣高麗菜價崩跌 縣長買來送社福機構加菜

2017-01-04 17:31

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣的高麗菜價崩跌，縣長邱鏡淳為了避免農民血本無歸，今天採購了1200台斤的高麗菜，利用農曆春節前到各社福機構慰問時，送給這些機構加菜。

邱鏡淳和社會處長田昭容帶著棉被、奶粉、營養品等民生物資慰問芎林鄉保順養護中心、關西鎮華光社會福利基金會以及仁愛之家附設新埔長期照顧中心，向這些社福機構收容的院生「拜個早年」。

縣政府農業處表示，縣內高麗菜面積將近20公頃，其中以尖石、五峰兩個山地鄉種植面積最大，據原住民農友反映，1籃50台斤重的高山高麗菜，1個月前的價格是2600元，之後陸續下跌到1000、800，到現在只剩600元。

邱鏡淳說，提供這些新鮮的高麗菜給社福機構加菜，不但讓吃到的院生可以均衡飲食，還能夠照顧農民，可以說是一舉兩得。