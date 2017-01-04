北市申請失業給付人數創新高 朱學恒：比無薪假嚴重
2017-01-04 20:15
〔即時新聞／綜合報導〕根據台北市就服處統計資料顯示，2016年截至至11月，累計已有6300多家公司倒閉、逾1萬6000人領取失業給付，不僅創下金融海嘯以來的新高，2016整年領取人數，恐增至1萬8000人。「宅神」朱學恒表示，「產生的連帶失業效應，恐怕會比過去的無薪假嚴重許多」。
朱學恒今在《年代向錢看》節目中提醒，未來較大的挑戰是，政府應思考一例一休或勞健保調漲，因為「這些都可以被拿來當作人事支出成本增加，被拿來當作裁員的理由」，但他也說，政府是否做好準備，譬如鼓勵投資，外資進駐，「或許還有新的活水源頭」。
朱學恒指出，去年1至11月，台北市登記解散、撤銷及廢止的公司，有6315家，光11月就有720家，「所以幾乎可以確定，12月的數字會比720家還要多」，並直呼「這個數字很嚇人」。他還說，這次的數據，看起來是6300多家公司在台北市直接倒閉，但「產生的連帶失業效應，恐怕會比過去的無薪假嚴重許多」。
另外，針對媒體做出的民調顯示，70%的民眾認為失業問題會更嚴重，他解釋，其中倒閉的很多零售業，是整個產業的終端消費者，意即零售業倒了，很多製造業或是進口相關的產業，也會受到影響。「如果2016年有這麼大的衝擊，包含民眾很明顯他就感覺到，老闆、人資以及周遭的人都說，可能2017年公司會開始裁員或倒閉的話，因此70%的人認為失業問題會更嚴重」。
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