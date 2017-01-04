高市首座複合型轉運候車亭 樹德科大啟用

高雄學園首座複合型轉運候車亭，在樹德科大啟用。（記者葛祐豪攝）

2017-01-04 17:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局與樹德科大合作，爭取交通部補助，於校園內規劃第一座複合型轉運候車亭，同時提供公車轉運及計程車共乘服務候車設施，今天下午正式啟用，學士帽造型站體，並提供免費手機充電、4G WiFi及公車動態資訊系統。

高雄學園串聯高雄師範大學、高雄應用科技大學、樹德科技大學、義守大學、高雄第一科技大學、海洋科技大學、高雄大學等7所大學，交通局利用旗楠公路樹德科大北側用地，建置複合型轉運候車亭。

候車亭包括公車轉運及計程車共乘專用候車區，並結合汽機車轉乘停車場，站內學士帽造型候車亭，搭配學生創意作品展示空間，形塑學園意象，並貼心設置免費手機充電、4G WiFi無線上網及公車即時資訊。

高雄市交通局長陳勁甫說，為減少交通事故，鼓勵大學生多搭乘公共運輸，少騎機車，轉運候車亭可服務學園與燕巢地區民眾，連接旗美、鳳山、市區及高鐵、捷運站的公車路線。

交通局表示，高雄學園複合型轉運候車亭啟用後，有7、97、E03（A）、E03（B）、E04、E09、E10、8023等快線公車及3條一般公車路線，再整合共乘計程車服務，可往返楠梓火車站、捷運都會公園站、捷運衛武營站、高鐵左營站、鳳山、小港地區，改善7校師生間的交通問題。