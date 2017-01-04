國小就教「何謂自慰」？ 專家看法分歧…

2017-01-04 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕汪志冰、鍾小平等國民黨台北市議員今召開記者會指稱，有國小課堂教導小六學童「自慰」，引發家長不滿。針對此事，國內的專家存在不同看法，台灣性教育學會名譽理事長鄭丞傑認為，正確的性教育可預防孩子對性的觀念產生偏差，不過台灣男性學醫學會常務理事王起杰則表示，教導正確性觀念是好事，但應該等孩子身心發育較成熟、如上國中後再教，以免「縱慾過度」。

汪志冰、鍾小平、戴錫欽、吳世正等北市議員今召開「國小男女混合學習什麼叫自慰！」記者會，會中指台北市國小在課堂教導小六學童何謂自慰，並強烈反對不當教材進入校園。

《蘋果》報導，婦產科醫師鄭丞傑指出，在飲食西化影響下，國內學童越來越早熟，如今學童可能國一甚至小六就有初經報到，且資訊也已經很發達，與其讓孩子自己上色情網站接觸錯誤性觀念，還不如在課堂上教「何謂自慰」，他也強調這並非是說要教他們如何自慰，而是幫他們建立正確觀念。

泌尿科教授王起杰則認為，雖然教導孩子正確性觀念是好事，但應等孩子上國中後、身心發育較成熟時再教，不然恐會觀念偏差、縱慾過度，他就曾醫治過一位男大生，他自從知道如何自慰後，每日都要自慰5次才能冷靜下來唸書、睡覺，在持續幾年後因解尿困難就醫，結果才21歲就出現攝護腺肥大的問題，還須服藥治療才能壓抑性衝動。