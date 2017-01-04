國小就教「何謂自慰」？ 專家看法分歧…
2017-01-04 17:55
〔即時新聞／綜合報導〕汪志冰、鍾小平等國民黨台北市議員今召開記者會指稱，有國小課堂教導小六學童「自慰」，引發家長不滿。針對此事，國內的專家存在不同看法，台灣性教育學會名譽理事長鄭丞傑認為，正確的性教育可預防孩子對性的觀念產生偏差，不過台灣男性學醫學會常務理事王起杰則表示，教導正確性觀念是好事，但應該等孩子身心發育較成熟、如上國中後再教，以免「縱慾過度」。
汪志冰、鍾小平、戴錫欽、吳世正等北市議員今召開「國小男女混合學習什麼叫自慰！」記者會，會中指台北市國小在課堂教導小六學童何謂自慰，並強烈反對不當教材進入校園。
《蘋果》報導，婦產科醫師鄭丞傑指出，在飲食西化影響下，國內學童越來越早熟，如今學童可能國一甚至小六就有初經報到，且資訊也已經很發達，與其讓孩子自己上色情網站接觸錯誤性觀念，還不如在課堂上教「何謂自慰」，他也強調這並非是說要教他們如何自慰，而是幫他們建立正確觀念。
泌尿科教授王起杰則認為，雖然教導孩子正確性觀念是好事，但應等孩子上國中後、身心發育較成熟時再教，不然恐會觀念偏差、縱慾過度，他就曾醫治過一位男大生，他自從知道如何自慰後，每日都要自慰5次才能冷靜下來唸書、睡覺，在持續幾年後因解尿困難就醫，結果才21歲就出現攝護腺肥大的問題，還須服藥治療才能壓抑性衝動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 賣第一名的泡麵是它！年銷量吃掉589棟101
- 如何預防腎結石？醫：首先就是多喝水
- 寒冬送暖 議員結合社團送弱勢戶年菜、物資
- 蔡其昌爭取教育部經費補助 改善海線四校教學環境
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 原教法上路近20年 原住民族實驗教育終露曙光
- 不選台灣總統了？ 郭董拜年影片獻給中國央視
- 日台交流協會掛牌》日本奪回「一中」解釋權
- 〈愛の相親事件簿〉關在象牙塔裡的女人
- 中投欣裕台歸國有停止執行 黨產會不抗告 國民黨存疑
- 小六教自慰被家長轟 炎亞綸酸「家長教育不能等」
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 剛被點名屠狗城 屏警救援受虐犬
- 負心人亂丟黃金蟒？鄉民嚇傻直呼佛號
- 塑化開春報價報喜 EG先漲11%
- 諷翟本喬「灣生2.0」 網友反嗆蔡正元
- 36.3公斤土魠魚 一尾賣9萬
- 毒鴛鴦吸安 3歲兒跟著吞昏迷
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Labor laws to increase living costs
- 解剖學將改寫？ 研究聲稱發現人體新器官
- 豬哥亮出國深造坦言恨 5度化療「我要活下去」
- 晶圓廠員工捐200萬 助司馬庫斯建幼兒教室
- 斐濟發布海嘯警報 外海強震規模7.2
- 中國威脅亞太地區 美軍司令：將全面部署F-35
- NBA》就是愛馬刺！ 台灣球迷飛了2萬公里追星
- 假膜拜真竊供品 網友轟：不怕神明處罰？
- 吳心緹傳已見過李玉璽爸媽 劇組看好在一起
- 年曆正妹變空姐 「豪乳夾貓照」瘋傳
- 疑電線走火 透天厝姐妹花葬身火窟
- 頂好御品皮蛋 驗出動物用藥
- 有其母必有其子 楊洋氣質媽首曝光
- 泰國新年假期酒駕、超速多 6天426人車禍亡
- 小英7日出訪中美洲友邦 國民黨團拒絕隨行
- 排班輪休 基隆公務人力吃緊
- 一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
- 全球城市住宅指數 北市跌勢趨緩
- 曾逼川普退出辯論會 美女主播逾6.4億年薪被挖角
- 臨會恐奮戰到小年夜
- 疑涉賄 以色列總理被偵訊
- 粗工被倒債燒炭輕生 警訪查救命
- 中職》曾經新人王加薪150％ 藍寅倫太拚身傷「薪」也傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國小就教「何謂自慰」？ 專家看法分歧…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分