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台南推大新營糖鐵自行車道通廊 賴清德視察

市府推動大新營糖鐵自行車道通廊，將糖業遺跡轉型，計畫建構跨新營、鹽水、後壁等3區雙環三核心迴路漫遊旅程。（記者王涵平攝）

2017-01-04  17:25

〔記者王涵平／台南報導〕市府推動大新營糖鐵自行車道通廊，將糖業遺跡轉型，計畫建構跨新營、鹽水、後壁等3區雙環三核心迴路漫遊旅程。

市長賴清德今日視察自行車道推動成效，南市都發局簡報指出，嘉南大圳新營支線及台糖舊鐵道可說是大新營地區發展過程的兩條重要命脈。嘉南大圳北幹線系統的新營支線、岸內分線及太子宮分線，新營支線貫穿新營市區，部分路段與舊糖鐵平行或交錯，形成獨特文化地景。

糖業沒落後，近年來自行車盛行，舊糖鐵及平坦地形等條件，非常適合改造，如鹽水舊火車站、南紙社區卸鹽台、新營鐵支路花園、天鵝湖及後壁菁寮老街等重新串連規劃。

都發局長吳欣修表示，將以新營糖廠為核心，連結鹽水、後壁，透過台糖鐵道系統轉作為自行車休閒運動路網的方式，建構新型態城鄉慢活空間結構，以健康綠動作為核心精神，以糖鐵串連新營至後壁、鹽水間綠色休閒網絡，規劃田園生活線、水圳風貌線及台糖鐵路線等主題漫遊路徑。

他說，至105年底闢建糖鐵自行車道達3公里，經費2100萬元，為能永續發展，單車道與步道有文化中心、區公所或里辦公處、社區發展協會、社團進行管理。

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