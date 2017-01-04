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台南愛心廚房週六開幕 弱勢團體免費供餐

2017-01-04  17:14

〔記者蔡文居／台南報導〕由正德佛教慈善會所創的愛心廚房，長期提供低收入民眾免費用餐，正德慈善會今天宣布，將於元月7日在台南市開設愛心廚房，這也是全國第5家，未來每週一至週六，每天免費供應午晚餐給貧困民眾用餐。

台南市副議長郭信良、市議員陳怡珍與正德佛教慈善會、登陸愛心會團體，今天在台南市議會召開記者會，除由正德佛教慈善會宣布台南的愛心廚房將於週六開幕外，也推出「讓低收入戶好過年愛心賑米活動」。

郭信良表示，這次辦理賑米濟助安南區近1200戶低收入戶，時間為1月22日 上午9點至12點，地點在台南市安明路四段303之5號，預計捐助物資包括米1萬斤、米酒1200瓶、玉米醬罐頭8232罐、沐浴禮盒500組、鹽1200包、衛生紙1200串，希望大家共襄盛舉，讓安南區低收入戶在年關也能安心過好年。

另外，元月6日，也將在聖母廟廣前舉辦平安宴，將席開600桌，宴請全市的低收入戶。

正德佛教慈善會代表陳志昌表示，該會於今年8月起相繼在彰化及宜蘭設立愛心廚房，並預計於未來5年在全台廣設108家愛心廚房，免費供應素食午餐和晚餐，讓人人都能有基本的溫飽。台南愛心廚房位於中西區民生路二段181號。低收入戶民眾一律免費用餐，一般民眾用餐，可隨喜捐助餐費。

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  • 副議長郭信良、市議員陳怡珍與正德佛教慈善會等團體，宣布台南的愛心廚房將於週六開幕，並推出「讓低收入戶好過年愛心賑米活動」。（記者蔡文居攝）

    副議長郭信良、市議員陳怡珍與正德佛教慈善會等團體，宣布台南的愛心廚房將於週六開幕，並推出「讓低收入戶好過年愛心賑米活動」。（記者蔡文居攝）

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