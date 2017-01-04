六堆客家史實漫畫3部曲 「碧血丹青」於屏美館展出
2017-01-04 17:06
〔記者葉永騫／屏東報導〕描寫六堆客家重要史實的第3部漫畫「碧血丹青」今天新書發表，以10年時間完成客家3部曲的漫畫家張重金說，希望透過漫畫的閱讀讓學子更了解客的文化和歷史，並期望能將這部史實拍成電影。
屏東大學文創系助理教授張重金花了10年的時間蒐集、製作到完成的六堆客家重要史實漫畫3部曲，今天發表第3部的「碧血丹青」後，完整的呈現整個六堆重要史實。第1部所寫的是朱一貴件，講的是「悍衛家園」的六堆客家人，第2部則是林爽文事件，述說六堆客家「義薄雲天」協助清兵平亂，第3部則是乙未戰爭抗日事件「碧血丹青」的故事，從客家六堆興起到六堆瓦解，將300年重要史實完整呈現，並從今天起到2月24日，在屏東美術館展出這部描寫「1895乙未抗日」的漫畫文創特產。
屏東大學校長古源光表示，這部抗日史實花了很長的時間查證，不管是建築、人物等都相的講究，再以漫畫的方式方面讀者閱讀，這是一種新的在地文創產品，希望吸引更多的人來關心地方事務。
張重金說，第3部曲「碧血丹青」寫的是六堆客家先民的浴血奮戰，是台灣抗日最後一役，也是台灣史上非常重要且不可抹滅的紀錄，從佳冬步月樓戰役到長治火燒庄，六堆客家打了一場明知不會勝利的戰役，用竹竿綁上菜刀當武器，對付武器精良的日軍，最後被火燒庄而瓦解，英勇悲壯的精神不亞於電影「賽德克巴萊」中原住民抗日事件，他希望有一天也能拍成電影讓更多人了解六堆客家，也讓客家人更關心六堆客家的精神。
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