領1萬誤按領10萬 存款不足竟扣定存

2017-01-04 17:06

〔記者何宗翰／霧峰報導〕霧峰李姓男子向市議員張芬郁投訴，日前到台銀霧峰分行自動提款機提款1萬元，因操作不慎誤按成提款10萬元，提款機一次吐出100張千元大鈔，但因帳戶裡的存款不足10萬，多的竟然自動由定期存款內扣款支付，並顯示餘額為負8萬多元，讓他相當驚訝。

台銀霧峰分行表示，李男為使用「綜合理財存款帳簿」的客戶，在辦理定期存款時，承辦人員都會查詢是否同意使用透支功能，日後消費者提款時，如果活存資金不足，可直接由定存扣款，屬於一種可透支性的質借，質借金額可達定存的9成，目的是方便資金運用；若客戶不想使用可透支功能，亦可請銀行關閉。

李男透過議員張芬郁向銀行交涉，張芬郁認為，「綜合理財存款帳簿」把存款、貸款、基金申購、證券交割、債券交割等多種功能，全部集中在同一帳戶，讓客戶方便資金調度，不過許多民眾並不清楚，希望銀行多加宣導。

台銀霧峰分行表示，當客戶動用了定存的錢，不會造成定存解約，但也會計算利息，李男後來立即把錢補回定存，銀行認定為操作不慎，免除了他領走10萬元的利息10多元。