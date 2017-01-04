| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

領1萬誤按領10萬 存款不足竟扣定存

2017-01-04  17:06

〔記者何宗翰／霧峰報導〕霧峰李姓男子向市議員張芬郁投訴，日前到台銀霧峰分行自動提款機提款1萬元，因操作不慎誤按成提款10萬元，提款機一次吐出100張千元大鈔，但因帳戶裡的存款不足10萬，多的竟然自動由定期存款內扣款支付，並顯示餘額為負8萬多元，讓他相當驚訝。

台銀霧峰分行表示，李男為使用「綜合理財存款帳簿」的客戶，在辦理定期存款時，承辦人員都會查詢是否同意使用透支功能，日後消費者提款時，如果活存資金不足，可直接由定存扣款，屬於一種可透支性的質借，質借金額可達定存的9成，目的是方便資金運用；若客戶不想使用可透支功能，亦可請銀行關閉。

李男透過議員張芬郁向銀行交涉，張芬郁認為，「綜合理財存款帳簿」把存款、貸款、基金申購、證券交割、債券交割等多種功能，全部集中在同一帳戶，讓客戶方便資金調度，不過許多民眾並不清楚，希望銀行多加宣導。

台銀霧峰分行表示，當客戶動用了定存的錢，不會造成定存解約，但也會計算利息，李男後來立即把錢補回定存，銀行認定為操作不慎，免除了他領走10萬元的利息10多元。

廣告
  • 議員張芬郁到台銀霧峰分行的提款機前瞭解狀況。（圖由張芬郁提供）

    議員張芬郁到台銀霧峰分行的提款機前瞭解狀況。（圖由張芬郁提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 存款 定存 提款機
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：領1萬誤按領10萬 存款不足竟扣定存


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.