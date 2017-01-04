星級飯店賣餅募款 助弱勢學童圓棒球夢

2017-01-04 17:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中福華大飯店連續4年舉辦愛心月餅公益活動，每銷售1盒月餅禮盒即捐款50元做公益，去年共募得20萬元捐款，用來購置球具與裝備，今天捐贈給台灣基督教社會關懷協會成立的「猶大獅棒球隊」。這支球隊成員都是弱勢家庭兒童，他們第一次從頭到腳穿戴全新裝備，直說「好開心」。

台灣基督教社會關懷協會位於台中市大雅區，投入單親或隔代教養等弱勢家庭兒童的關懷工作，免費為其課後輔導，並在去年5月成立猶大獅棒球隊。協會理事長吳俊璋表示，當時只有8個二手手套、1支球棒、10幾顆球，孩子們只能輪流使用，有一天有球員說不能再打棒球，因為他只有1雙鞋子，而鞋子已經破了，不能穿著上學；就在協會為了裝備傷腦筋時，福華飯店找到他們，提供所有裝備及球具。

就讀國二的小玉說，打球能和大家一起運動、流汗，很好玩，今天最開心的是穿上新鞋，之前只有一雙布鞋，每次打完球，鞋子就被球場的紅土弄髒，回家必須趕快洗，隔天上學才有鞋子穿。

小六的小崴也說，他的鞋子因為打球破掉，沙子會跑進去，讓腳很不舒服，現在有新球鞋、球衣、帽子等，真的很開心。

台中福華董事長廖國宏則表示，希望藉由這次活動延續小朋友對棒球的熱情，幫他們實現夢想，未來球隊若有其他需要，福華願意協助，也期盼有機會能去看孩子們比賽。