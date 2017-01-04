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網傳同性婚姻愛滋會拖垮健保 健保署澄清

2017-01-04  16:51

〔記者林彥彤／台北報導〕針對網路流傳同性婚姻合法化後，恐將促使外籍同志愛滋感染者為取得免費愛滋藥物治療，藉來台與我國同志結婚，進而拖垮台灣的健保；健保署今天發布新聞稿澄清，醫藥費沒有如外傳所指高達35萬元，並且外籍人士入健保也是有條件的限制，呼籲外界不要以訛傳訛。

健保署主秘沈茂庭指出，根據統計104年間愛滋病感染者的門住診醫療支出統計，每人平均藥費為13萬2千多元，加上檢驗費等所有醫療費用，一人平均也才16萬2千多元，絕非外傳每位感染者一年花掉藥費35萬元。

同時沈茂庭也強調，外籍人士除非是受聘來台工作，否則外籍配偶需領有居留證明文件，且在台居留滿6個月，才能享有健保，非如外界所言。

另外，沈茂庭也提到，關於外傳股票上市公司「中裕新藥」正開發生產愛滋用藥一事，截至目前為止，健保署並未收到相關訊息。

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  • 網傳同性婚姻愛滋會拖垮健保，健保署今天澄清。（記者林彥彤攝）

    網傳同性婚姻愛滋會拖垮健保，健保署今天澄清。（記者林彥彤攝）

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