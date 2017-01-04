一句英文「super annoying」 他求償十萬元遭駁回
2017-01-04 17:15
［記者洪美秀／新竹報導］清華大學1名兼任講師因學生選課人數未達10人，認為擔任課程召集人的專任講師以電子郵件發送「super annoying」給校內選課學生和行政單位有損其名譽，向新竹地方法院提出民事10萬元損害賠償，不過，經法院審理，認為此英文字「super annoying」超級討厭的，並非針對其個人，而是針對行政工作內容的情緒反應，駁回其聲請與上訴。
判決書指出，清大語言中心1名兼任講師指控另名專任講師對其形容是個「super annoying」超級令人討厭的人，是對其人身攻擊與辱罵，已損害其個人名譽，尤其散佈相關電子郵件內容給行政單位及選課的學生，是為故意行為，此舉已造成其名譽上的損害，因此向法院提起10萬元的損害賠償之訴。
但經法院審理，認為「super annoying」的中文翻譯固可解為「超級討人厭」，即形容別人為令人厭煩、不喜歡之意，但參酌一般社會經驗，雖非正面評價用語，仍屬日常生活的常見用語，且被告的專任講師會在郵件上書寫「super annoying」，是指兼任講師未能配合清大語言中心的相關行政作業及程序，並非針對個人，因此駁回其上訴。
判決書指出，這句「super annoying」雖然是被告的專任講師寫給行政單位和想選課的學生，但被告已承認是不小心、非故意或蓄意誹謗，且寫信坦承做了這件「蠢事」，甚至專任講師認為應保留這項課程，並提及有需要的學生仍會希望選這門課，顯示並非故意對兼任講師人身攻擊，因此駁回上訴。
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