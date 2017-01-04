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梅樹一凸一凹 讓人看了好害羞

信義鄉烏松崙梅區有一對夫妻梅樹，梅樹丈夫枝條凸起有如男性特徵，成為賞梅季的地方趣談。（記者劉濱銓攝）

2017-01-04  16:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕羞！梅樹夫妻公然「曬恩愛」，一凸一凹的姿態讓人看了臉紅心跳！

南投縣信義鄉近期適逢賞梅季，吸引民眾慕名上山賞花，而在烏松崙梅區則有一處夫妻梅樹，被地方民眾戲稱具有男女「特徵」，2棵夫妻梅樹就種在林道旁，其中1棵梅樹枝條凸出，模樣有如男性特徵，被稱為梅樹丈夫，另一棵梅樹枝條則向上開展，底部甚至有凹陷，被稱作梅樹妻子，2棵梅樹在此相對曬恩愛多時，成為賞梅季的趣談。

在地民眾說，夫妻梅樹應是有心人的「傑作」，推測梅樹丈夫的特徵其實是枯死的枝條被鋸除後，再將殘存的枝條稍作整修「雕琢」，成了現在的凸起模樣；梅樹妻子則因枝條交錯形成凹陷，才被人這麼稱呼，雖然不是天然形成，但能有這樣的奇特景象，也成為賞梅之外的一種樂趣，輕鬆看待即可！

信義鄉烏松崙梅區有一對夫妻梅樹，其中一棵梅樹枝條凹陷有如女性特徵，被稱作梅樹妻子。（記者劉濱銓攝）

夫妻梅樹（右、左）彼此相望，特殊枝條造型成為地方趣談。（記者劉濱銓攝）

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