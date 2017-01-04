潭子區農會推筆柿糕及茂谷柑禮盒
2017-01-04 16:49
潭子區筆柿，在日本又稱「蜜柿」，甜度高，多製成筆柿糕販售。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕年節送禮不可少，潭子區農會輔導農友低價推出筆柿糕及茂谷柑禮盒，讓民眾不用花大錢就能送好禮。潭子區農會推廣部主任林俊宇表示，受到去年颱風影響，筆柿及茂谷皆減產近五成，但農會推出的禮盒，包裝精美，價格不變，希望薄利多銷、照顧農友。
林俊宇表示，筆柿是從日本引進種植，在日本又稱「蜜柿」，甜度高且富含維他命Ａ、C及鉀磷鐵礦物質，目前潭子區果樹第一及第二產銷班皆有種植，年產量約20萬台斤，每年12月是採收期，但筆柿鮮果不耐儲存，農友多製成筆柿糕販售。
林俊宇說，潭子區農會與農友合作生產的筆柿糕具有產銷履歷，遵古法天然日曬加工製成，不添加任何化學保鮮劑及二氧化硫增艷，民眾可安心食用，因潭子區的筆柿保有較多水份，吃起來軟Q有鮮味，與竹苗一帶的柿干或柿餅不同。
農友張俊傑表示，筆柿糕經冷凍可保存一年，因含有果糖產生褐變（顏色變黑）是正常現象，一般多建議民眾買回後在半年內食用完畢。
另潭子區也是茂谷柑的產地，在中部地區最早採收上市，潭子區農會表示，潭子區目前共有三個果樹產銷班種植茂谷柑，種植面積約20公頃，受去年連續颱風影響，今年減產約4成，目前市售價格果徑足23級的每台斤約80元，較去年成長約20元，農會則採低價促銷，15顆一盒售價僅350元。
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