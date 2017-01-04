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中市老人健保費補助排富 12億移為老人福利經費

2017-01-04  16:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府每年支付老人健保費約12億3千多萬，今年調整補助對象，限縮至低收入及中低收的老人，讓台中市每年可省下12億元經費，但仍持續幫助12000名真正需要幫助的弱勢老人。

台中市老人健保費補助政策，只要年滿65歲、個人綜合所得稅率在5%以下即可獲得補助，29萬老年人口有18萬人獲得補助、近3分之2。市政府每年支付老人健保費約12億3千多萬，其中12億元是補助擁有不動產超過750萬、年利息所得超5萬元的長者，在政府全力推動長照及市府希望能更多元來照顧長者，社會局決定今年不再編列12億健保的補助，只補助弱勢的長者。

社會局今天在仁愛之家舉辦「省下老人健保，照顧服務更好，老人照顧服務加值記者會」，副市長林依瑩表示，審計部台中審計處建議非法定的社會福利須排富，因此社會局今年健保補助排富，省下的經費，將投入7大服務方案。

社會局長呂建德表示，今年省下的經費將在「社會投資」的原則下，提供實際福利、而非發放現金，所投入七大服務方案，分別為配合中央推動長照2.0、長青學苑倍增計畫、共餐、送餐擴大服務、長照人力倍增計畫、敬老愛心卡、假牙補助等，總計106年老人福利預算將比105年增加1.2億元，整體達36億6832萬元。

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  • 市府宣佈，社會局健保排富省下12億元，省下的錢將作為老人照顧服務使用。（記者蘇金鳳攝）

    市府宣佈，社會局健保排富省下12億元，省下的錢將作為老人照顧服務使用。（記者蘇金鳳攝）

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