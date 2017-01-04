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基隆區漁會抗漲 NG白鯧1尾350元

基隆區漁會將在７日推出ＮＧ白鯧與透抽拍賣，區漁會總幹事陳文欽表示，白鯧的尾鰭斷了、透抽斷頭都無損魚貨的美味。（記者俞肇福攝）

2017-01-04  16:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕剩不到1個月就是農曆春節過年，象徵年年有餘的白鯧向來是國人團圓年夜飯的必備菜餚，基隆區漁會7日（本週六）推出NG白鯧每尾350元，透抽1袋2尾100元；14日、15日則在漁會門市推出漁產品購物滿千，就可以加價購500元買1尾白鯧。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，為了與全民一起力抗萬物齊漲年代，民眾只要訂購區漁會年貨禮盒，宅配費用一律由漁會吸收；陳文欽說，漁會希望幫民眾花小錢過好年。

基隆區漁會今年特別推出NG白鯧與NG透抽2種海產，以1尾重約700多克白鯧為例，市價超過700元，不過漁會的NG白鯧，因為外觀不佳，1尾只賣350元；陳文欽表示，這些白鯧有的因尾鰭不完整，或是賣相較差，以往都是賣給員工，這次開放讓民眾採買，不過絕對新鮮，請大家放心。

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