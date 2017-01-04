寒冬送暖 議員結合社團送弱勢戶年菜、物資

2017-01-04 16:39

〔記者張菁雅／台中報導〕年關將至，不少弱勢邊緣戶無法得到政府救助，為了讓他們過好年，台中市市議員曾朝榮結合台中市榮華獅子會，準備200多份年菜及慰問金，除夕當天將送達北屯區弱勢家庭；市議員邱素貞也和台中市水噹噹關懷協會合辦寒冬送暖活動，18日發送東南區四百戶邊緣戶民生物資及慰問金，讓他們感受社會的溫暖。

曾朝榮與榮華獅子會今天端出愛心年菜，共有5菜1湯，特別向知名年菜餐廳訂購，料理豐富，包括鴻運迎福大拼盤、麒麟獻瑞慶有餘、幸福紹興醉蝦、筍香富貴元蹄、櫻花蝦米糕、養生元氣雞湯。

曾朝榮表示，除夕當天，現煮的年菜將由專車送達北屯區200多戶弱勢家庭，並發給每戶1000元慰問金，讓他們享用熱騰騰的年夜飯，也希望藉此行動拋磚引玉，呼籲社會大眾更關心弱勢家庭。

邱素貞與台中市水噹噹關懷協會出面向企業募集物資，連續5年舉辦寒冬送暖活動，18日將在南區正義街發送民生物資及每戶1000元慰問金，對象為由東南區里長提供，未獲政府社會福利補助的邊緣戶共400戶，以實際行動關懷弱勢民眾。