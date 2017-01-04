| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

寒冬送暖 議員結合社團送弱勢戶年菜、物資

2017-01-04  16:39

〔記者張菁雅／台中報導〕年關將至，不少弱勢邊緣戶無法得到政府救助，為了讓他們過好年，台中市市議員曾朝榮結合台中市榮華獅子會，準備200多份年菜及慰問金，除夕當天將送達北屯區弱勢家庭；市議員邱素貞也和台中市水噹噹關懷協會合辦寒冬送暖活動，18日發送東南區四百戶邊緣戶民生物資及慰問金，讓他們感受社會的溫暖。

曾朝榮與榮華獅子會今天端出愛心年菜，共有5菜1湯，特別向知名年菜餐廳訂購，料理豐富，包括鴻運迎福大拼盤、麒麟獻瑞慶有餘、幸福紹興醉蝦、筍香富貴元蹄、櫻花蝦米糕、養生元氣雞湯。

曾朝榮表示，除夕當天，現煮的年菜將由專車送達北屯區200多戶弱勢家庭，並發給每戶1000元慰問金，讓他們享用熱騰騰的年夜飯，也希望藉此行動拋磚引玉，呼籲社會大眾更關心弱勢家庭。

邱素貞與台中市水噹噹關懷協會出面向企業募集物資，連續5年舉辦寒冬送暖活動，18日將在南區正義街發送民生物資及每戶1000元慰問金，對象為由東南區里長提供，未獲政府社會福利補助的邊緣戶共400戶，以實際行動關懷弱勢民眾。

廣告
  • 市議員曾朝榮（左四）與榮華獅子會端出愛心年菜，讓弱勢家庭過好年。（記者張菁雅攝）

    市議員曾朝榮（左四）與榮華獅子會端出愛心年菜，讓弱勢家庭過好年。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年菜 弱勢家庭 慰問金 物資
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：寒冬送暖 議員結合社團送弱勢戶年菜、物資


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.