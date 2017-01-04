建築設計不良 壯圍後埤社區新活動中心遲未啟用

新的後埤社區活動中心具現代化設計，但建築完工後因設計不良、周邊環境雜亂及內部設備未到位等問題遲未啟用。（記者林敬倫攝）

2017-01-04 16:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣壯圍鄉後埤社區新的活動中心去年10月底完工，但因為建築設計不良，無法遮風避雨，內部設備未到位，周邊環境也雜亂不堪，完工至今遲未正式啟用，地方提出整修需求；壯圍鄉公所表示，將會同縣府會勘爭取補助，再加上公所財源加以整修。

壯圍鄉後埤社區新建活動中心占地458坪，原為公所土地，經社區多年爭取，前年底開始興建，去年10月底完工，總經費約860萬，但建築設計不良，完工後居民發現該建築四周都是落地窗，很難阻擋強風，廁所設置沒有屋頂，豪雨一來根本無法使用。

後埤社區總幹事張永德表示，為讓社區長者有更好的活動空間，才會爭取興建新的活動中心，好不容易爭取到內政部、縣府及公所一起出資協助，開始進行工程的設計、發包，雖然發包過程困難曾流標5次，但最後仍順利完工。

張永德指出，但完工後卻因內部設備未到位、附近環境雜亂急需綠美化及建築設計不良等需經費解決的問題，無法順利啟用，向相關單位提出需求卻遲無動靜，居民對此已產生疑慮。

壯圍鄉長簡文魁指出，活動中心至今仍無法順利啟用，公所相當重視，但因為整體整修價內部設備的經費約200萬，公所本身財源不足，近期會會同縣府一起會勘，爭取經費補助，進行全面的改善。