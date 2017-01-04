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逃逸移工墜樓重傷 聖保祿醫院助返國

2017-01-04  16:31

［記者陳昀／桃園報導］23歲范姓越南籍逃逸移工，去年遭警方盤查時因怕被遣返，不慎墜樓、顱內出血，還引發癲癇和無法行走後遺症，住院2個多月累積38萬多元醫療費用，桃園聖保祿醫院及慈善團體協助籌措相關費用，去年12月底協助他順利返國，完成國際善舉。

范姓男移工去年2月到台灣擔任工廠作業員，8月初失聯被雇主通報後，勞保、健保資格皆被取消。

10月中旬范男與朋友喝酒聚會，席間發生爭執，警方獲報登門盤查，范男為躲避警察，從窗戶逃跑時不慎墜樓，造成頭部外傷、顱內出血，在加護病房治療16天後，又轉到普通病房治療2個多月，范男的父親也從越南感到台灣照顧。

范男受傷後引發癲癇與無法行走的後遺症，還積欠38萬元醫療費用，范父無力支付，更遑論將兒子接回越南照顧。

聖保祿醫院社工團隊除了提供貧困病患補助外，也協助申請台灣個慈善團體的急難救助，越南航空也提供范男一家免費機票，並給予隨行護理人員機票優惠補助，最後范男才在聖保祿醫院神經外科醫護團隊照顧下，採平躺方式乘坐飛機，順利返抵越南。

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  • 在聖保祿醫院神經外科醫師謝宗哲及醫護團隊的照顧下，范姓移工病情才較為穩定，能搭機返回越南。（聖保祿醫院提供）

    在聖保祿醫院神經外科醫師謝宗哲及醫護團隊的照顧下，范姓移工病情才較為穩定，能搭機返回越南。（聖保祿醫院提供）

  • 在聖保祿醫院神經外科醫師謝宗哲及醫護團隊的照顧下，范姓移工病情才較為穩定，能搭機返回越南。（聖保祿醫院提供）

    在聖保祿醫院神經外科醫師謝宗哲及醫護團隊的照顧下，范姓移工病情才較為穩定，能搭機返回越南。（聖保祿醫院提供）

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