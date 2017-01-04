5人集資買刮刮樂 幸運刮中百萬大獎

2017-01-04 16:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕真幸運！最新一期的刮刮樂「大吉利」昨日開賣，彰化芳苑一級棒王功投注站行馬上就傳出民眾刮出百萬的好消息，這張百萬刮刮樂彩券，由5人集資購買，刮出百萬大獎後開心的在店裡大叫，直呼有年終獎金了！彩券行老闆莊倍豪表示，第一次首日賣出新彩券就得百萬大獎，真的很幸運。

莊倍豪表示，最新期的刮刮樂「大吉利」一張1000元，頭獎1200萬，二獎也有100萬，昨晚一上架，便有許多嘗鮮民眾來購買，其中有位常客買了一本共25張刮刮樂，這位客人向他表示，是由5位公司同事一起出資購買，想要在年終前試試手氣。

今日早上剛營業，就有5位民眾一起出現店裡，拿著彩券衝進來高喊「我們刮中一百萬了」，有人開心得不斷尖叫，又跑又跳的，也有人直乎年終獎金終於有著落了。

莊倍豪說，本投注站刮刮樂最大獎開過500萬，大樂透開過800萬，這是第一次首日開賣新彩券就得百萬大獎，可說是相當幸運，因為也為中獎人感到開心。