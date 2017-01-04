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守護河川 香港15大學生來台淨堤撿垃圾

香港、台江大小朋友，共同呼籲全世界青年，守護在地河川環境，讓世界更美好。（記者蔡文居攝）

2017-01-04  16:40

〔記者蔡文居／台南報導〕香港理工大學「大學青年會」15位青年，今天下午參訪台江大廟興學，了解台江流域學習運動，在海佃國小小台江師生、大廟興學志工帶領下，參訪台江山海圳綠道，一起淨堤撿垃圾，守護古直加弄圳。

這一群香港、台江大小朋友，以實際行動，共同呼籲全世界青年，守護在地河川環境，拒絕工業廢水污染，恢復生態環境，讓世界更美好。

另外，小台江水手同時表演守護台灣暗蟬環保行動劇，介紹台江流域愛鄉護水的故事。

香港理工大學青年表示，看到台江大小朋友、親子一起守護河川、堅持10幾年的淨堤倡議行動，令人十分感動佩服。

香港理工大學林同學說，今天跟小台江小朋友來淨堤很新鮮，在香港很少有這樣的活動，大多是去淨灘。小台江這種學習方式很好，因為這條河很接近學校，從小就讓孩子知道要保護環境，香港小朋友都是去公園野餐，比較少是動手去撿垃圾，比較多植樹，很欣賞小台江的行動力。

龍同學則說，覺得小台江學生特別關懷家鄉，他們每星期都會去淨堤，從小就培養對社會關懷的態度是非常好的，今天跟小朋友一起淨堤覺得他們特別熱情，自己是第一次下到河堤撿垃圾。另外，今天聽到比較特別的活動是保護台灣暗蟬，宣傳社會議題給大眾了解，要先讓大家了解才能關心，所以要先去分享訊息，讓更多人知道，這是他們可以學習的經驗。

香港理工大學學生，參訪台江大廟興學，一起參與淨堤撿垃圾。（記者蔡文居攝）

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