守護河川 香港15大學生來台淨堤撿垃圾
2017-01-04 16:40
香港、台江大小朋友，共同呼籲全世界青年，守護在地河川環境，讓世界更美好。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕香港理工大學「大學青年會」15位青年，今天下午參訪台江大廟興學，了解台江流域學習運動，在海佃國小小台江師生、大廟興學志工帶領下，參訪台江山海圳綠道，一起淨堤撿垃圾，守護古直加弄圳。
這一群香港、台江大小朋友，以實際行動，共同呼籲全世界青年，守護在地河川環境，拒絕工業廢水污染，恢復生態環境，讓世界更美好。
另外，小台江水手同時表演守護台灣暗蟬環保行動劇，介紹台江流域愛鄉護水的故事。
香港理工大學青年表示，看到台江大小朋友、親子一起守護河川、堅持10幾年的淨堤倡議行動，令人十分感動佩服。
香港理工大學林同學說，今天跟小台江小朋友來淨堤很新鮮，在香港很少有這樣的活動，大多是去淨灘。小台江這種學習方式很好，因為這條河很接近學校，從小就讓孩子知道要保護環境，香港小朋友都是去公園野餐，比較少是動手去撿垃圾，比較多植樹，很欣賞小台江的行動力。
龍同學則說，覺得小台江學生特別關懷家鄉，他們每星期都會去淨堤，從小就培養對社會關懷的態度是非常好的，今天跟小朋友一起淨堤覺得他們特別熱情，自己是第一次下到河堤撿垃圾。另外，今天聽到比較特別的活動是保護台灣暗蟬，宣傳社會議題給大眾了解，要先讓大家了解才能關心，所以要先去分享訊息，讓更多人知道，這是他們可以學習的經驗。
香港理工大學學生，參訪台江大廟興學，一起參與淨堤撿垃圾。（記者蔡文居攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 秦偉第二？ 周刊爆：鄉土劇一哥被控下藥迷姦
- MLB》史上最狂蝴蝶球 美網站選這顆（影音）
- 全球城市住宅指數 北市跌勢趨緩
- 嘉市夜市提款機旁 變垃圾堆
- 史前館MV播歌 被指未獲授權
- 防粉塵散播 中國將築「長城」封鎖
- 崔順實之女 丹麥應訊不認罪
- 解凍帳戶發薪 黨產會促提清冊 國民黨拒絕
- 被指PO文暗婊薇薇安 唐立淇：忘記今年犯小人
- 中職》96年選秀狀元肝癌過世 張泰山悼：他最照顧我
- 唐立淇臉書PO文插刀薇薇安？ 被發現秒刪文
- 面對週休二日衝擊 蔡英文：應注意個別產業需求
- MLB》魔球出手！ 2億簽美聯盜壘王
- 李運慶太激動 黃薇渟脖子見紅
- 〈家庭診療室〉女兒逆來順受 丈母娘看女婿就氣
- 沒通過觀察期 陳艾琳阿翔被爆分居
- 有線電視未及時數位化 基本費調降
- 小六教自慰被家長轟 炎亞綸酸「家長教育不能等」
- 破壞穀倉美感 池上火車站屋頂電塔拆除
- 斷林千又頓失3節目 納豆：娛樂圈不再需要我？
- 徐國勇駁一例一休無「三輸」 賴正鎰：他沒弄清楚
- 痴情正妹墜樓 劈腿男涉加工自殺
- 彰市路邊停車收費上路 空位達5成
- 《徵文啟事》360行工作照
- 牽制中國 美將在南海部署地面重砲
- 調查官父子檔 愛子撞臉藍正龍
- 議員批國小課堂教自慰 教育局拿教材澄清
- 川普等抨擊 美眾院不再接手紀律監督權
- 上街抗議欠薪 49外勞遭沙國判300下鞭刑
- 曹佑寧大紅機會飛了 遲到40分鐘原因曝光
- 貝殼黏神豬 鄰里回收物打造「藝廊」
- 顏炳立：今年房市不會落底、還會續盤
- 神達拿下速霸陸訂單 預估行動通訊部門今年轉虧為盈
- 龍鳳漁港公廁臭 無水2年挨批
- 1800個行膳箱 助邊緣戶過好年
- 颱風夜吹飛磚 砸死警改判國賠
- 中國威脅亞太地區 美軍司令：將全面部署F-35
- B1A4被摸下體「未感不快」 女星不起訴
- NBA》就是愛馬刺！ 台灣球迷飛了2萬公里追星
- 拚iPhone印度製造 緯創、鴻海爭先設廠
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：守護河川 香港15大學生來台淨堤撿垃圾
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分