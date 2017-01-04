桃機今召開減碳會議 邁向國際低碳機場

2017-01-04 16:47

〔記者姚介修／桃園機場報導〕爲響應國際減碳需求，桃園國際機場宣示邁向低碳機場，即使在運量不斷成長情形下，今天召集會議，希望機場各單位旅客溫室氣體排放量持續降低，並成功通過國際機場協會（Airports Council International, ACI）」所屬之機場碳認證計畫（Airport Carbon Accreditation, ACA）等級二減碳標章之審核認證，朝向國際低碳機場邁進。

旅客運量已經突破4千萬桃園機場，為維持高度競爭力及永續桃園機場公司積極擴展服務能量，也積極響應國際減碳需求。

特別在今天舉辦「2017年邁向低碳機場宣示活動」，邀請機場免稅商店、航空公司、地勤公司等機場夥伴代表與會，共同推廣節能減碳工作，並集思廣益、構思執行更多元化之減碳措施，擴大機場整體之綠能效應，以達成更全面的減碳成果。

桃園機場也已陸續規劃及推動溫室氣體排放量盤查、空調及照明系統節能方案、車輛電氣化等多項措施，並通過ISO 14064-1及ISO 50001等國際溫室氣體及能源管理標準。

為達永續環保目標，機場公司除將持續與機場相關單位及所有工作夥伴一同合作外，也會持續落實節能減碳政策與低碳營運措施，積極參與國際組織之各種環保、綠能、減碳等計畫，以降低機場周邊環境污染、減少營運碳排放與經營成本，善盡企業社會責任，逐步有效達成桃園國際機場之溫室氣體減量與永續發展目標。