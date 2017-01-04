「自冉」春聯花蓮何處拿？行政院東服免費提供

2017-01-04 16:35

〔記者王錦義／花蓮報導〕總統府推出的「自自冉冉、歡喜新春」的春聯引起文學界論戰，這幅話題性很高的春聯，即日起可在行政院東部聯合服務中心索取，送完為止。執行長許傳盛今午親自在一樓發給民眾，他說，賴和原手稿也有學者解讀為「自自由由」，總統府為呈現國家漸進改革、穩健轉型的意象，選「自自冉冉」一詞，並藉此祝福全體國人，整年為家事工作辛勞之餘，能夠自在歡喜，跟親愛的人團聚，過一個幸福好年。

東部聯合服務中心指出，民國106年（歲次丁酉）農曆春節將至，為迎接「雞」年到來，總統府特別印製賀歲春聯及紅包袋，花東地區民眾即日起可到行政院東部聯合服務中心（花蓮市中山路371號）、台東生活美學館（台東市大同路254號）索取，且為避免民眾奔波，明天起也可到花蓮各鄉鎮公所、玉里就業服務站領取，執行長許傳盛祝福花東鄉親雞年吉祥，幸福連年。

許傳盛說，春聯是來自於台灣新文學之父─賴和在1915年所創作的漢詩〈乙卯元旦書懷〉，這是有史以來第一次，總統府印製的春聯文字取自台灣文學，後來雖有學者研究認為「自自冉冉」應為「自自由由」的爭論，但除尊重原作者手稿，也取「冉冉」二字有逐漸上升、生機漸復、大地回春的意涵。紅包袋的圖樣設計則是以「一家人」概念，以公雞、母雞、小雞、米食象徵「完整」與「和樂」希望新的一年「大小機（雞）會，源源（圓圓）不斷」之意。