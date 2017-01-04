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12俏女警拍月曆桌布 30秒影片搶鮮看！

台北市選出12名女警拍攝婦幼安全大使電子月曆。（記者姚岳宏翻攝）

2017-01-04  16:25

〔記者姚岳宏／台北報導〕女警也來拍月曆桌布！台北市警局從各單位選出12名外型亮麗且受過相關訓練的女警，拍攝婦幼安全電子月曆，預計本月6日發表，到時可免費下載，現在先在youtube推出30秒搶先看。

本次活動由北市各分局推薦候選人，最終選出12名女警，她們平均受過120小時婦幼安全訓練，有人是在第一線受理家暴、性騷或性侵的女警，有人宣講多場校園婦安活動，除經驗豐富外，外型更是一時之選，有人還有小小明星臉，神似藝人劉香慈、任容萱等。

北市警方表示，這項北市警局首推的婦幼安全大使電子月曆，即將在1月6日在市警局發表，由婦幼安全大使代言各月份及不同婦幼安全標語，製成電腦桌布供大家下載使用，讓婦幼安全傳達各個角落；不過有員警私下說，年都過了好幾天，現在才要發表月曆，「這好像有點晚？」

30秒影片搶鮮看：

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  • 台北市選出12名女警拍攝婦幼安全大使電子月曆。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市選出12名女警拍攝婦幼安全大使電子月曆。（記者姚岳宏翻攝）

  • 台北市選出12名女警拍攝婦幼安全大使電子月曆。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市選出12名女警拍攝婦幼安全大使電子月曆。（記者姚岳宏翻攝）

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