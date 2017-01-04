年節香菇怎麼挑？ 專家告訴你
年節到了，民眾常挑選香菇等乾貨，以準備年節料理使用。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕農曆春節快到了，香菇等乾貨是年節必備食材，好的香菇怎麼挑？菇神景觀餐廳董事長林明順表示，傘面完整、傘面底部金黃色的為佳，因香菇愈乾燥、香氣愈明顯，肉身厚又輕的是上選。
另高緯度的香菇會產生裂紋，又稱「花菇」，花菇目前多為日本及韓國進口，台灣未開放中國花菇進口，當心買到剪柄的中國走私花菇。
年節時，香菇等乾貨常是婆婆媽媽烹煮年菜時必用的食材，因需求量大，年節前走私香菇時有所聞，如何才能買到安全又好吃的香菇呢？
新社區菇神景觀餐廳董事長林明順表示，挑選乾的香菇，要以傘面完整、傘面底部呈現金黃色者為佳，若傘面底部黃帶就不OK，另肉身較厚者，吃起來口感較好，而且香菇愈乾燥、香氣愈明顯，因此挑選時以重量輕的為佳，測試方式就是將香菇放落與其他香菇碰撞，產生的聲音越清脆，表示內部越乾燥。
香菇目前多採用太空包或椴木種植，林明順表示，在椴木上打洞植入蕈絲體的原木菇，成長期要1個月，吸收的是單純的木頭養份，太空包種植的香菇生長快速約只需1星期，加上裝填的木料品質不一，香氣及養分不及原木菇，價格自然也不相同。
另生長在高緯度的香菇，因生長較慢，風味不同，若遇天冷菇的傘面還會產生白色裂紋，遠看有如一朵花，所以又稱「花菇」，台灣因氣候關係很少產生花菇，市售花菇多為日本、韓國進口，也有很多是中國走私進口，走私香菇因未經檢驗，品質沒有保障，如何避免買到走私中國花菇？林明順說，一般剪去菇柄的多為走私的中國菇。
菇神配合年節到來，推出頂級半野生原木香菇，元宵節前並提供約8折優惠，還加贈價值近千元的木耳露，此外還有百菇香腸及珍稀養生鍋底等，適合年節時自用或送禮。
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