蔡其昌爭取教育部經費補助 改善海線四校教學環境
2017-01-04 18:36
蔡其昌關心日南國小教育資源。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕為縮短城鄉教育差距，立法院副院長蔡其昌去年邀請教育部官員與相關單位下鄉視察，親自了解地方國中小實際需求。經教育部核定計畫，確認將補助順天國中、日南國中、日南國小以及外埔國小等4所學校，爭取3百多萬元，改善及充實教學環境設備相關經費。
蔡其昌指出，海線偏鄉學校，學生人數少，教育資源較缺乏，需要更多的建設經費挹注。有的學校校舍長期受到海風吹拂侵蝕，甚至出現危樓的狀況，學生校園環境的維護亟待改善。他也跟教育部爭取未來3年編列180億，要將全國老舊校舍問題解決，讓家長安心，孩子可以在安全環境上課。
這次教育部以「105年度改善及充實教學環境設備」初審核定，補助順天國中購置學生班級教室置物櫃，包括班級教室布告欄更新100萬，日南國中購置多媒體廣播設備等17萬，日南國小辦理改善圖書室環境與設備144.5萬，以及外埔國小遊戲區器具及安全地點設置84.15萬。挹注經費共達345.65萬。
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