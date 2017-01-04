5500萬元自行車道荒涼 民諷「可拍喪屍片了！」
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣府獲中央及自籌共5500萬元經費，利用銅鑼舊山線鐵路隧道，打造苗栗銅鑼山線鐵路自行車道，但啟用不過5年光影，隧道北口壁磚崩壞、花卉植栽被野草占領，停車場也成了廢棄車輛擺放場，景象荒涼，有民眾譏「可以拍喪屍片了！」
縣府水利處城鄉發展科長吳志鵬表示，會派員前往了解，清除野草；設備舊損部分，將設法改善；至於廢棄車輛占用情形，則會請公所或環保局前往處理，恢復環境清爽整潔。
縣府向行政院體委會爭取5000萬元經費補助，自籌500萬元，共5500萬元經費用以打造苗栗銅鑼山線鐵路自行車道，於100年12月啟用，全長5‧8公里，北起苗栗市南勢火車站，南迄銅鑼鄉竹森橋，沿線可欣賞苗栗市南勢車站舊月台、西湖鄉金龍窯及銅鑼鄉田野明媚風光。
其中，自行車道更貫通已有百年歷史的銅鑼舊山線鐵路隧道，讓原本埋沒在荒煙蔓草中的百年隧道風華再現，縣府期許藉由苗栗銅鑼山線鐵路自行車道沿線豐富的鐵道歷史人文資源，提供單車族不同的風貌及視野，也促進苗栗市、西湖鄉及銅鑼鄉觀光產業發展。
但如今，原本在自行車道起點停車場周邊廣植超過50種的植栽綠美化，悉數被野草占領，且幾近一名成年人高度；車道導引指標牌也缺落；隧道內的照明燈光，也因電纜被宵小偷走，早已不亮；隧道北口頂的壁磚更崩壞碎裂，散落在入口處，夾雜垃圾。
更誇張的是，停車場也成了廢棄車輛擺放場，停了3輛窗破、輪缺、引擎蓋拆的廢棄車輛，放眼望去景象荒涼，有民眾表示「只差個喪屍，就能拍片了！」
苗栗市民代表葉日弘表示，相較於目前最夯的功維敘隧道，有如一國兩制。他建議，因苗栗銅鑼山線鐵路自行車道與功維敘隧道有自行車道相連，希望縣府能好好整頓苗栗銅鑼山線鐵路自行車道環境，延伸功維敘隧道的人氣。
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